Jürgen Klopp sur le banc de l'Allemagne, c'est officiel

On s’y attendait depuis un moment, mais il fallait attendre le tampon officiel. C’est maintenant chose faite, l’ancien coach de Liverpool, Jürgen Klopp, prend les rênes de la Nationalmannschaft et succède à Julian Nagelsmann, débarqué après la fameuse désillusion face aux meilleurs potes des Bleus, en seizièmes de finale de la Coupe du monde (1-1, 3-4, T.A.B.)

Il n’arrive pas les mains vides

C’est la fédé allemande elle-même qui a lâché l’info sur ses réseaux : le coach de 59 piges va donc prendre en main sa toute première sélection de sa carrière. …

EM pour SOFOOT.com