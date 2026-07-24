Aulas conteste le procédé pour la nomination de Zidane

Pas de son, pas d’image. Vice-président de la Fédération française de football (FFF), Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur l’arrivée prochaine de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France. L’ancien président de l’OL se dit « perturbé » par cette nomination, puisqu’elle a été pilotée uniquement par Philippe Diallo , qui n’a souhaité mettre personne dans la confidence, selon L’Équipe .

L’étonnement d’Aulas

Ce jeudi, la FFF a annoncé une conférence de presse pour présenter le nouveau sélectionneur des Bleus. J ean-Michel Aulas et les membres du Comex auraient également eu la nouvelle à la suite d’un mail envoyé par la Fédération, ce qui l’a grandement étonné, d’autant plus qu’ils ont été convoqués à une réunion, avec l’obligation d’y assister en présentiel. …

EM pour SOFOOT.com