L'OM continue son dégraissage en laissant filer un joueur à Hambourg

L'OM continue son dégraissage en laissant filer un joueur à Hambourg

L’effectif olympien prépare son summer body à force de dégraisser. Après les départs de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Junior Traoré ainsi que les retours de prêts de Benjamin Pavard, Arthur Vermeeren et Ethan Nwaneri, c’est Bilal Nadir qui s’en va à Hambourg, où il signe librement jusqu’en 2030 .

Une quarantaine de matchs avec l’OM

Le milieu de terrain marocain (2 sélections avec les Espoirs, une convocation avec les A) rejoint les derniers 13 es de Bundesliga, remontés en 2025 après sept saisons passées au deuxième échelon allemand.…

NB pour SOFOOT.com