Pep Guardiola a donné sa réponse définitive à l'Italie

Non, on ne verra pas Pep chanter Fratelli d’Italia. Longtemps attendu sur le banc de la Nazionale, Pep Guardiola ne sera pas le prochain sélectionneur de l’Italie . Selon La Gazzetta Dello Sport , le Pep ne ne sentait pas prêt de prendre les rênes de la sélection italienne, assurant être « honoré » mais « ne pas le sentir ».

Pour le média italien, ce choix s’explique en grande partie par le besoin de repos ressenti par un coach qui sort de dix années, on le sait, éreintantes du côté de Manchester City. Et pourtant, La Gazzetta Dello Sport affirme que Guardiola a longtemps voulu donner son oui à la fédération italienne.…

ABS pour SOFOOT.com