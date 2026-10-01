Un international anglais plaide non coupable dans une affaire d'agression

Une drôle de carrière. Il y a des mots qui vont bien ensemble et que l’on entend souvent. Et « joueur anglais » et « boîte de nuit » est une association particulièrement efficace. Cette fois-ci, c’est Ivan Toney qui est cité. Sauf que ça ne s’arrête pas là, sinon rien d’exceptionnel.

L’Anglais a en effet été accusé « d’avoir donné un coup de tête et des coups de poing » à un homme , pendant une soirée sûrement trop arrosée, dans une affaire qui remonte au 6 décembre dernier, selon la BBC.…

LP pour SOFOOT.com