La liste des Bleues avec une novice

La liste des Bleues avec une novice

Il n’y a pas que les Bleus dans la vie. Les Bleues sont là, aussi. La France va affronter la Lettonie en match amical le 10 octobre. Pour l’unique rencontre du rassemblement, Laurent Bonadei a tout de même convoqué 23 joueuses.

Elles sont déjà prévenues : tout le monde ne foulera pas le gazon du stade Francis-Le-Basser de Laval. Au niveau des nouveautés, seule Océane Hurtré, joueuse de Birmingham, a reçu une première convocation. …

LP pour SOFOOT.com