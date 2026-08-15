Un international anglais file à l'Inter

Du Roazhon Park au Giuseppe Meazza, il n’y a qu’un pas. Trois ans après son passage en prêt du côté du Stade Rennais, Djed Spence (26 ans) s’est officiellement engagé avec l’Inter Milan ce samedi. Le club italien s’est offert les services du joueur de Tottenham contre une somme estimée à 35 millions d’euros bonus compris. L’ancien des Spurs s’est engagé jusqu’en 2031 avec le dernier vainqueur de la Série A.

Le remplaçant de Dumfries

L’international anglais (14 sélections) a surfé sur une Coupe du monde de plutôt bonne facture pour devenir le premier choix des Nerazzurri . Spence vient remplacer numériquement le départ de Denzel Dumfries pour le Real Madrid, l’un des piliers du club lombard des dernières années.…

OC pour SOFOOT.com