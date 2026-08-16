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Messi a perdu la recette des penaltys
information fournie par So Foot•16/08/2026 à 09:51
Messi a perdu la recette des penaltys
La loi des séries. Après ses deux échecs en Coupe du monde, face à l’Autriche (2-0) puis contre l’Égypte (3-2),
Lionel Messi a manqué son troisième penalty consécutif
dans la nuit de samedi à dimanche en MLS face à Nashville (4-1).
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