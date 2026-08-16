L'Algérie remporte une petite finale historique face au Maroc

Maroc 1-1 Algérie

Buts : Azraf (37 e ) pour les Lionnes de l’Atlas // Boussaha (83 e ) pour les Vertes

Tirs aux buts réussis : Nakkach et Boutiebi côté Maroc // Dafeur, Bekhaled et Belloumou côté Algérie …

LB pour SOFOOT.com