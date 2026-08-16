Un ancien du PSG brille avec l'AC Milan

AC Milan 4-2 Manchester United

Buts : Chukwueze (37 e ), Cissé (57 e ), Ramos (68 e ) et Loftus-Cheek (71 e ) pour les Rossoneri // Maguire (2 e ) et Dorgu (51 e ) pour les Red Devils

Ce n’est pas qu’un « supersub » . Gonçalo Ramos a porté l’AC Milan dans son succès en match amical face à Manchester United (4-2) ce samedi. Titulaire à la pointe de l’attaque des Rossoneri , l’ancien attaquant du PSG, transféré pour millions d’euros cet été, a inscrit son premier but pour son nouveau club, mais aussi délivré deux passes décisives. La première après 37 minutes de jeu et un superbe décalage pour Samuel Chukwueze, qui répondait à l’ouverture du score précoce d’Harry Maguire (2 e ).…

OC pour SOFOOT.com