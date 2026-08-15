Toulouse tombe face à Hambourg pour son dernier match de prépa

Dans cette opposition de style entre cassoulet et hamburger, c’est finalement le sandwich allemand qui aura eu le dernier mot. Toulouse clôturait sa préparation ce samedi soir avec la réception d’Hambourg en match amical. Les hommes de Jens Berthel Askou ont été cueillis à froid d’entrée de jeu par le jeune Otto Stange dès la 4e minute de jeu. Après avoir multiplié les occasions, les Violets ont égalisé sur une connexion 100% argentine entre Julian Vignolo et Santiago Hidalgo à l’heure de jeu.

C’est finalement un ancien visage de la Ligue 1 qui a jeté un froid sur la ville rose dans le temps additionnel. L’ancien Rennais Albert Gronbaek a donné l’avantage aux siens dans le temps additionnel, occasionnant une deuxième défaite sur cette fin de préparation pour Toulouse, après le revers contre Elche (3-0) samedi dernier. Le TFC recevra Lyon le samedi 22 août pour sa reprise en Ligue 1.…

OC pour SOFOOT.com