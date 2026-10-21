Un international anglais en week-end amoureux à Paris pendant les manifs du 17 octobre
Jordan in Paris , bientôt sur Netflix. Alors que l’international anglais Jordan Pickford et sa compagne Megan pensaient profiter d’un week-end idyllique dans la capitale française après la rencontre entre Everton et Chelsea en Premier League samedi, le séjour parisien n’aura pas pris la tournure escomptée pour le couple.
Arrivé à Paris dans l’après-midi après avoir embarqué à bord de leur jet privé, le couple Pickford est passé au prestigieux Plaza Athénée avant de se rendre au concert de Céline Dion à la Plénitude Arena. …
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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