Un indien, un ouvrier et un cow-boy vont chanter lors du tirage

Et c’est parti pour le show !

Le tirage au sort de la Coupe du monde se déroulera vendredi à Washington, à partir de 18 heures . La FIFA a réuni un casting cinq étoiles pour l’occasion. La mannequin Heidi Klum sera accompagnée par deux acteurs à la présentation et à l’animation de la cérémonie : Kevin Hart, aperçu dans la saga Scary Movie et dans les remakes pas foufous de Jumanji , et Danny Ramirez, vu dans Top Gun: Maverick ou Captain America: Brave New World .…

QB pour SOFOOT.com