Le Celtic se choisit un entraîneur français

Oui, la France sait exporter.

Martin O’Neill a officiellement rendu son tablier d’intérimaire mercredi soir à l’issue de la courte victoire du Celtic sur Dundee (1-0). Son successeur était déjà connu puisque le club avait annoncé, à 50 minutes du coup d’envoi, qu’il avait jeté son dévolu sur Wilfried Nancy . Le Français a signé un contrat de deux ans et demi. Âgé de 48 ans, le natif du Havre s’est révélé comme entraîneur de l’autre côté de l’Atlantique : il a remplacé Thierry Henry à Montréal en 2021 et y est resté un an et demi, avant de prendre une autre dimension avec Columbus Crew, où il a remporté la MLS en 2023 puis la Leagues Cup en 2024.…

QB pour SOFOOT.com