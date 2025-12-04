La résurrection inattendue de Neymar avec un triplé
200% Jésus.
Annoncé blessé pour le reste de la saison, Neymar a défié tous les diagnostics en revenant à l’entrainement malgré les avis médicaux. Et après des mois compliqués où il a enchainé les bourdes à Santos, l’attaquant brésilien semble avoir retrouvé tout son génie. …
CDB pour SOFOOT.com
