Pourquoi Amorim ne veut pas gagner d'argent avec Instagram

En mode avion.

Sur courant alternatif, Manchester United reçoit West Ham jeudi soir avec la possibilité de se hisser dans le top 5 en cas de victoire . Rúben Amorim se sait sous pression dans une saison sans compétition européenne. Présent en conférence de presse mercredi, il a plus précisément été interrogé sur les critiques et sur les messages virulents qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux . « Je ne les lis pas, je me protège » , assure le Portugais.…

