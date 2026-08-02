Un indésirable de longue date quitte définitivement le PSG

Retour à la felicità. Il a beau ne plus avoir enfilé le maillot Rouge et Bleu depuis décembre 2024, Randal Kolo Muani était toujours un joueur du PSG. Jusqu’à ce dimanche 2 août 2026 et l’officialisation de son transfert à la Juventus .

Un joli pactole pour Paris

Dans les petits papiers du mercato depuis plusieurs jours, ce transfert définitif est un retour aux affaires pour l’international français, absent du Mondial cet été. Prêté pendant six mois lors de la deuxième partie de saison 2024-2025, Kolo Muani avait brillé sous les couleurs de la Vieille Dame , avec 10 buts et 3 passes décisives en 22 sorties.…

JF pour SOFOOT.com