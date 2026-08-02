Dino Toppmöller est à Lens pour voyager

Serein et prêt pour la suite. Débarqué à la mi-juin pour prendre la relève de Pierre Sage à Lens, Dino Toppmöller a accordé à L’Équipe sa première interview depuis son arrivée en France. Tout frais vainqueur de la Como Cup et après une première partie de préparation satisfaisante (3 victoires, 2 nuls), le technicien allemand s’est confié sur ses premiers pas et sur la saison à venir .

Pas focalisé sur le passé

Très investi jusqu’ici dans les séances d’entraînement , il a confié au quotidien sa volonté de vite poser sa patte sur son groupe : « Ils doivent savoir mes priorités, c’est à moi de leur donner ces messages essentiels, pas à mes adjoints. Car à la fin, c’est ma responsabilité. Je veux me connecter au plus vite avec eux pour les aider à avancer . »…

JF pour SOFOOT.com