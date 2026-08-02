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Le Real est fier de la FIFA et remercie l'UEFA
information fournie par So Foot 02/08/2026 à 18:54
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Le Real est fier de la FIFA et remercie l'UEFA

Le Real est fier de la FIFA et remercie l'UEFA

El Patrón applaudit. Alors que la FIFA a fait machine arrière dans son affreux projet de privatisation de la Coupe du monde, c’est tout le monde du foot qui respire. Si l’UEFA, première frondeuse, a salué cette décision, le Real Madrid y est aussi allé de son communiqué .

Le Real ce grand sauveur du foot

« Le Real Madrid voit d’un œil très positif la décision prise par la FIFA d’abandonner son projet de vente partielle des droits commerciaux de ses compétitions », indique ainsi en introduction la missive. Le club 15 fois champion d’Europe « considère que c’est une bonne nouvelle pour le foot, ses institutions et surtout, pour les millions de fans de notre cher sport . »…

JF pour SOFOOT.com

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