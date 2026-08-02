La correspondance Strasbourg-Chelsea fonctionne toujours

Fin du faux suspens. Après avoir passé la Coupe du monde sur le banc de l’Argentine, Valentin Barco fait ses valises direction l’Angleterre et quitte Strasbourg pour Chelsea .

Un contrat jusqu’en 2033

Un transfert dans l’ère du temps depuis que l’Argentin a fait ses adieux au Racing dès la fin de saison et que même Wikipédia l’annonçait à Londres. Une arrivée tellement attendue , que Chelsea se contente simplement de la « confirmer », plutôt que de l’annoncer .…

JF pour SOFOOT.com