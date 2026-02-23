 Aller au contenu principal
Un incendie en tribunes lors du derby de Belgrade
information fournie par So Foot 23/02/2026 à 12:18

Un incendie en tribunes lors du derby de Belgrade

Un incendie en tribunes lors du derby de Belgrade

Quand le virage se met à chanter, c’est tout le stade qui va (littéralement) s’enflammer. Lors du derby de Belgrade entre l’Étoile rouge et le Partizan, largement remporté par les locaux (3-0) , un incendie s’est déclaré en tribunes . Plus précisément dans la tribune sud du « Marakana ». Si la soirée avait parfaitement débuté avec un immense craquage, mais une partie de la portion réservée aux supporters adverses a pris feu peu après le début de la seconde période.

Partizan burning the stadium of Crvena Zvezda during the derby tonight! 🇷🇸 pic.twitter.com/2lYZ0RcrVI…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
