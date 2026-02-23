 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lucas Hernández s'offre une statue géante en souvenir du Mondial 2018
information fournie par So Foot 23/02/2026 à 12:55

Lucas Hernández s'offre une statue géante en souvenir du Mondial 2018

Lucas Hernández s'offre une statue géante en souvenir du Mondial 2018

Ah d’accord. Lucas Hernández s’est fait un petit kiffe en érigeant dans son jardin une statue géante en guise de souvenir de son succès avec les Bleus à la Coupe du monde 2018 . D’un rouge éclatant, cette dernière représente un gorille qui soulève le célèbre trophée en or massif de 4 kg avec le maillot de l’équipe de France floqué à son nom. C’est le joueur lui-même qui a dévoilé cette œuvre sur Instagram, avec évidemment la musique « Ramenez la coupe à la maison » de Vegedream.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Loin du Mondial 2026 ?

Côté carrière, le trentenaire, même s’il sort d’une bonne prestation face à Metz ce samedi, peine à enchaîner les matchs sous les couleurs du PSG. Difficilement revenu d’une blessure aux ligaments croisés la saison dernière, l’ancien joueur de l’Atlético et du Bayern Munich n’a été titularisé qu’à 13 reprises par Luis Enrique cette saison . Cantonné au rôle de remplaçant avec l’équipe de France, vraisemblablement loin derrière William Saliba, Dayot Upamecano ou encore Ibrahima Konaté, le défenseur polyvalent, capable d’évoluer à gauche ou en défense centrale, n’est pas garanti d’être sélectionné pour le Mondial 2026 . Pour rappel, il n’a plus connu deux matchs consécutifs dans la peau de titulaire avec les Bleus depuis sa grave blessure en mai 2024.

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Advocaat dit ciao à Curaçao
    Advocaat dit ciao à Curaçao
    information fournie par So Foot 23.02.2026 14:21 

    La famille avant le football. Comme l’a annoncé ce lundi la fédération de football de Curaçao, le Néerlandais Dick Advocaat quitte son poste de sélectionneur national de l’état insulaire . Advocaat était devenu sélectionneur de la Blauwe Familie il y a deux ans ... Lire la suite

  • Inscris ton équipe à notre tournoi foot (bien) amateur en Mayenne !
    Inscris ton équipe à notre tournoi foot (bien) amateur en Mayenne !
    information fournie par So Foot 23.02.2026 13:37 

    Les ambassadrices et ambassadeurs du football vrai peuvent déjà cocher la date. Le Vrai Foot Day, journée et média hommage au foot amateur de So Foot , est heureux de vous annoncer la 5 e édition de son tournoi de sixte itinérant : le « Vert Foot Day » , avec 16 ... Lire la suite

  • Les présidents des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke (g) etProvence-Alpes-Côte d’Azur, Renaud Muselier, hôtes des Jeux d'hiver 2030, lors de la cérémonie de clôture de JO de Milan Cortina, le 23 février 2026 à Vérone ( AFP / Stefano RELLANDINI )
    Les JO-2026, un observatoire précieux pour préparer les Alpes 2030
    information fournie par AFP 23.02.2026 13:08 

    Transports, infrastructures mais aussi ambiance: les JO-2026 de Milan Cortina ont été un véritable laboratoire pour les organisateurs des Jeux 2030 dans les Alpes françaises, qui vont être confrontés aux mêmes défis logistiques entre des sites olympiques distants ... Lire la suite

  • Pourquoi la relation entre Joan Laporta et Lionel Messi s'est dégradée
    Pourquoi la relation entre Joan Laporta et Lionel Messi s'est dégradée
    information fournie par So Foot 23.02.2026 13:06 

    Ne pas forcer avec son ex, conseil de pro. Dans un entretien accordé à Catalunya Radio, Joan Laporta a annoncé que sa relation avec Lionel Messi était loin d’être fusionnelle . En effet, le président du FC Barcelone, candidat à sa propre succession, semble regretter ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank