Un incendie à la résidence de George Weah au Liberia, son parti dénonce « une attaque préméditée »

Quelques heures après avoir vu Ousmane Dembélé ramener le Ballon d’or à Paris et son fiston battre le PSG avec l’OM, George Weah a connu une mésaventure dont il aurait bien pu se passer, à des milliers de kilomètres de l’Hexagone. Un incendie a ravagé une partie de la résidence de l’ancien président libérien, sur la 9 e rue, à Monrovia, dans la nuit de mardi à mercredi, comme relayé par plusieurs médias du pays, dont le Liberian Observer .

Son parti dénonce l’hostilité du gouvernement en place

Dans une photo que So Foot a pu consulter, la chambre de Weah est marquée par d’importants dégâts, avec une partie du toit qui a disparu avec les flammes. Dans un communiqué, le Congrès pour le changement démocratique (CDC), la parti dirigé par Weah devenu celui de l’opposition depuis sa défaite à l’élection présidentielle de 2023, parle d’une « attaque préméditée contre sa vie, visant à compromettre sa sécurité » . Une affirmation posée sans qu’une enquête n’ait pu être menée, ni aucune preuve, comme rapporté dans les médias libériens.…

SF pour SOFOOT.com