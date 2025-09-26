 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un incendie à la résidence de George Weah au Liberia, son parti dénonce « une attaque préméditée »
information fournie par So Foot 26/09/2025 à 14:20

Un incendie à la résidence de George Weah au Liberia, son parti dénonce « une attaque préméditée »

Un incendie à la résidence de George Weah au Liberia, son parti dénonce « une attaque préméditée »

Quelques heures après avoir vu Ousmane Dembélé ramener le Ballon d’or à Paris et son fiston battre le PSG avec l’OM, George Weah a connu une mésaventure dont il aurait bien pu se passer, à des milliers de kilomètres de l’Hexagone. Un incendie a ravagé une partie de la résidence de l’ancien président libérien, sur la 9 e rue, à Monrovia, dans la nuit de mardi à mercredi, comme relayé par plusieurs médias du pays, dont le Liberian Observer .

Son parti dénonce l’hostilité du gouvernement en place

Dans une photo que So Foot a pu consulter, la chambre de Weah est marquée par d’importants dégâts, avec une partie du toit qui a disparu avec les flammes. Dans un communiqué, le Congrès pour le changement démocratique (CDC), la parti dirigé par Weah devenu celui de l’opposition depuis sa défaite à l’élection présidentielle de 2023, parle d’une « attaque préméditée contre sa vie, visant à compromettre sa sécurité » . Une affirmation posée sans qu’une enquête n’ait pu être menée, ni aucune preuve, comme rapporté dans les médias libériens.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bas Dost met un terme à sa carrière, deux ans après son arrêt cardiaque
    Bas Dost met un terme à sa carrière, deux ans après son arrêt cardiaque
    information fournie par So Foot 26.09.2025 14:28 

    Des hauts et des bas pour Bas Dost . Révélé en Allemagne, l’attaquant international néerlandais (18 sélections, 1 but) de 36 ans a annoncé mettre un terme à sa longue carrière , dans un entretien avec le média néerlandais Algemeen Dagblad . Victime d’un malaise ... Lire la suite

  • Mais où se sont donc cachés les buts d’Antoine Griezmann ?
    Mais où se sont donc cachés les buts d’Antoine Griezmann ?
    information fournie par So Foot 26.09.2025 12:59 

    La statistique a de quoi faire froid dans le dos. Alors que l’Atlético de Madrid reçoit son rival du Real ce samedi, cela fera 22 matchs et 238 jours qu’Antoine Griezmann n’a plus marqué en championnat d’Espagne. Le Français a-t-il encore quelques buts en réserves ... Lire la suite

  • Arne Slot dément l'existence d'une sanction financière contre Hugo Ekitike
    Arne Slot dément l'existence d'une sanction financière contre Hugo Ekitike
    information fournie par So Foot 26.09.2025 12:49 

    Une page à tourner. Rappelé à l’ordre par Arne Slot après son carton rouge pris contre Southampton en Cup mardi dernier , Hugo Ekitike a longuement fait parler de lui cette semaine. Alors que le Daily Mail annonçait que le français se verrait retirer deux semaines ... Lire la suite

  • Medhi Benatia compare la France à l'Italie au niveau des talents
    Medhi Benatia compare la France à l'Italie au niveau des talents
    information fournie par So Foot 26.09.2025 12:35 

    Sauf au poste de gardien. Medhi Benatia a beau avoir laissé de bons souvenirs à Udine, Rome ou Turin, il n’est pas tendre avec le foot italien. Dans une interview au Corriere dello Sport , l e directeur sportif de l’OM a encensé le vivier français… tout en dézinguant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank