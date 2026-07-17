 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un improbable penalty décisif en Ligue Conférence
information fournie par So Foot 17/07/2026 à 14:43

Un improbable penalty décisif en Ligue Conférence

Un improbable penalty décisif en Ligue Conférence

Toujours attendre le coup de sifflet de l’arbitre. Alors que Hamrun se dirigeait vers la prolongation face au NSÍ Runavík en barrages de Ligue Conférence, Emerson Marcelina a cru que le ballon avait franchi la ligne et qu’une sortie de but avait été accordée. Le capitaine du club maltais l’a donc tranquillement ramassé dans sa surface pour le replacer. Petit problème : l’arbitre n’avait rien sifflé. Penalty pour les Féroïens à la 92 e minute.

Embed t.co…

MJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre espagnol sera bien présent au MetLife Stadium
    Le Premier ministre espagnol sera bien présent au MetLife Stadium
    information fournie par So Foot 17.07.2026 15:22 

    La finale se jouera sur le terrain, mais aussi en tribunes. Pedro Sánchez assistera dimanche au choc entre l’Espagne et l’Argentine, au MetLife Stadium. Le Premier ministre espagnol y retrouvera Donald Trump, avec lequel les relations sont particulièrement tendues ... Lire la suite

  • La légende du Hellas Vérone d’Osvaldo Bagnoli
    La légende du Hellas Vérone d’Osvaldo Bagnoli
    information fournie par So Foot 17.07.2026 15:21 

    Saison 1984/85, le football italien est ce qui se fait de mieux sur la planète. La sélection est championne du monde en titre, la Serie A accueille des stars comme Platini, Zico, Maradona ou Rummenigge, les stades sont pleins. Et pourtant, c’est une bande d’inconnus ... Lire la suite

  • Quand la FIFA reverse de l'argent aux clubs formateurs
    Quand la FIFA reverse de l'argent aux clubs formateurs
    information fournie par So Foot 17.07.2026 15:15 

    C’est donc ça se jeter des fleurs ? Depuis 2022, l’instance mondiale du football a créé la Chambre de compensation . Ce système oblige les clubs acheteurs d’un joueur pro à reverser de l’argent aux clubs formateurs lorsqu’il est transféré d’un club à un autre. ... Lire la suite

  • La France en finale du Mondial
    La France en finale du Mondial
    information fournie par So Foot 17.07.2026 14:51 

    Qui a dit qu’il n’y aurait pas d’équipe de France en finale de Coupe du monde cette semaine ? De l’autre côté de la Manche, en Irlande à Waterford, les Bleues du foot gaélique se sont qualifiées pour la finale du championnat du monde . Elles joueront, ce vendredi, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank