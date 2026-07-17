Un improbable penalty décisif en Ligue Conférence
Toujours attendre le coup de sifflet de l’arbitre. Alors que Hamrun se dirigeait vers la prolongation face au NSÍ Runavík en barrages de Ligue Conférence, Emerson Marcelina a cru que le ballon avait franchi la ligne et qu’une sortie de but avait été accordée. Le capitaine du club maltais l’a donc tranquillement ramassé dans sa surface pour le replacer. Petit problème : l’arbitre n’avait rien sifflé. Penalty pour les Féroïens à la 92 e minute.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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