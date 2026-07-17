La drôle de promesse de Cucurella sur son avenir en sélection

Fin du game et adios ? L’Espagne est à une victoire de remporter son deuxième titre suprême après celui glané en 2010 en Afrique du Sud. Et si c’est le cas, il y en a un du côté de la Roja qui a fait une promesse plus que bizarre à deux jours de la finale. Dans un entretien avec la chaîne espagnole Movistar, Marc Cucurella a annoncé prendre sa retraite internationale s’il était champion du monde.

Embed x.com…

EM pour SOFOOT.com