La Tunisie tient son nouveau sélectionneur

Et voici le 10 000 e sélectionneur de la Tunisie. Cette fois, le pays a décidé de miser sur un entraîneur local. La Fédération tunisienne a officialisé la nomination de Mouine Chaâbani à la tête des Aigles de Carthage. Le technicien de 45 ans s’est engagé pour quatre ans, soit jusqu’à la Coupe du monde 2030. Reste à savoir s’il ira au bout de son contrat, ce qui relève déjà de l’exploit sur le banc tunisien. Il succède à Hervé Renard, appelé en urgence pendant le Mondial après le départ de Sabri Lamouchi dès le premier match.

Un palmarès déjà bien rempli

Chaâbani s’est déjà fait un nom sur le continent africain avec l’Espérance de Tunis, où il a remporté deux Ligues des champions de la CAF et trois titres de champion de Tunisie. Parti ensuite au Maroc, il a conduit la RS Berkane au premier championnat de son histoire et au sacre en Coupe de la confédération en 2025, avant d’être libéré par le club pour rejoindre la sélection. …

MJ pour SOFOOT.com