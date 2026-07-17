 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Tunisie tient son nouveau sélectionneur
information fournie par So Foot 17/07/2026 à 17:03

La Tunisie tient son nouveau sélectionneur

La Tunisie tient son nouveau sélectionneur

Et voici le 10 000 e sélectionneur de la Tunisie. Cette fois, le pays a décidé de miser sur un entraîneur local. La Fédération tunisienne a officialisé la nomination de Mouine Chaâbani à la tête des Aigles de Carthage. Le technicien de 45 ans s’est engagé pour quatre ans, soit jusqu’à la Coupe du monde 2030. Reste à savoir s’il ira au bout de son contrat, ce qui relève déjà de l’exploit sur le banc tunisien. Il succède à Hervé Renard, appelé en urgence pendant le Mondial après le départ de Sabri Lamouchi dès le premier match.

Un palmarès déjà bien rempli

Chaâbani s’est déjà fait un nom sur le continent africain avec l’Espérance de Tunis, où il a remporté deux Ligues des champions de la CAF et trois titres de champion de Tunisie. Parti ensuite au Maroc, il a conduit la RS Berkane au premier championnat de son histoire et au sacre en Coupe de la confédération en 2025, avant d’être libéré par le club pour rejoindre la sélection.

MJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une légende du football argentin va coacher au Mexique
    Une légende du football argentin va coacher au Mexique
    information fournie par So Foot 17.07.2026 17:42 

    Après le Brésil et l’Argentine, place au Mexique. Hernán Crespo est officiellement le nouvel entraîneur de l’Atlas FC . La durée du contrat ainsi que les modalités financières autour de son arrivée n’ont pas encore été indiquées. L’Argentin de 51 ans va connaître ... Lire la suite

  • Cyclisme - Tour de France - 13e étape - De Dole à Belfort
    Cyclisme: Le Suisse Mauro Schmid remporte la 13e étape du Tour de France
    information fournie par Reuters 17.07.2026 17:39 

    Le ​Suisse Mauro Schmid (Jayco-Alula) ​a ⁠remporté vendredi ‌la 13e étape du ​Tour ‌de France, ⁠la plus longue de ⁠cette ‌113e édition ⁠avec ‌205,8 ⁠km entre Dole (Jura) ⁠et ‌Belfort (Territoire de Belfort), ​devant ‌le Colombien Harold ​Tejada (XDS-Astana) ⁠et ... Lire la suite

  • Eric Bailly quitte l'Europe
    Eric Bailly quitte l'Europe
    information fournie par So Foot 17.07.2026 17:32 

    Suffisant pour défendre sur Lionel Messi ? L’ancien Marseillais Éric Bailly (2022-2023) trouve un nouveau point d’atterrissage. Après seize matchs avec le Real Oviedo la saison dernière, le défenseur central ivoirien rejoint la MLS et le Columbus Crew . Son contrat ... Lire la suite

  • Quand Luis de la Fuente était le professeur de Lionel Scaloni
    Quand Luis de la Fuente était le professeur de Lionel Scaloni
    information fournie par So Foot 17.07.2026 17:26 

    C’est un peu Maître Yoda contre Luke Skywalker, ou bien Maître Shifu contre Po. Hormis Lamine Yamal et la photo avec Lionel Messi lorsqu’il ne marchait à peine, une autre belle histoire se cache derrière cette finale entre l’Espagne et l’Argentine de ce dimanche. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank