Le choix du cœur de Jarrod Bowen
C’est ça, le football qu’on aime. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League, notamment Aston Villa et Liverpool , Jarrod Bowen a décidé de faire le choix du cœur. Malgré la relégation de West Ham en Championship, le joueur de 29 ans a choisi de ne pas quitter le navire en prolongeant avec les Hammers jusqu’en 2030 . Le capitaine anglais souhaite désormais ramener le club dans l’élite avec un choix qu’il considère comme une « évidence ».
Embed t.co…
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer