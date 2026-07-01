Un imbroglio avec le staff a agacé Lucas Digne

Il ne veut vraiment plus goûter au banc. En douze ans d’expérience dans le groupe de Didier Deschamps, Lucas Digne a passé presque autant de matchs avec une chasuble de remplaçant (52) qu’avec le maillot orné du coq (60). À bientôt 33 ans, le latéral vit même sa première compétition internationale dans la peau d’un quasi-titulaire – même si la concurrence avec Théo Hernandez n’a toujours pas donné de vainqueur – et compte bien en profiter jusqu’au bout.

Un malheureux quiproquo

Face à la Suède (3-0), le défenseur d’Aston Villa a plutôt rassuré, mais est tout de même sorti, à un quart d’heure du terme. Les caméras de télévision ont alors capté un vif échange entre Digne, visiblement pas si heureux de laisser sa place au cadet des frères Hernandez , et le sélectionneur.…

EL pour SOFOOT.com