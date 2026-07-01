« Ça fait très peur » : Ibrahimović sous le charme des Bleus
Le journal de Zlatan. Ibrahimović avait déjà reconnu avant le match des Bleus contre la Suède que l’équipe de France était monstrueuse. L’ancien buteur du PSG a réitéré sa pensée après la victoire des joueurs de DD sur le plateau de FOXSports : « Je n’ai pas encore vu la moindre faiblesse dans cette équipe. Chacun de leurs attaquants peut faire gagner le match. Ils ont fait un très bon match aujourd’hui. On verra jusqu’où la France peut aller, mais ça fait très peur. »
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TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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