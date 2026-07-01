L’OL perd déjà un crack sur blessure

Ça commence fort. Alors que l’OL n’a repris l’entraînement que lundi en vue de la saison prochaine, il déplore déjà une blessure. En effet, L’Équipe a annoncé que Khalis Merah avait été victime d’une sérieuse entorse à une cheville après une choc à l’entraînement.

Un gros rendez-vous au programme

Cette blessure pourrait l’empêcher de participer au match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions , programmé les 4 ou 5 août.…

EL pour SOFOOT.com