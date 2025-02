Un humoriste renvoyé pour propos misogynes sur l’équipe nationale de football australienne

On souffle.

En 2025, des hommes font encore des blagues misogynes sur le football féminin. Et le pire, c’est que d’autres trouvent ça toujours marrant. En Australie, l’humoriste Marty Sheargold a trouvé cela judicieux et approprié de se moquer des Matildas dans une émission de la radio nationale Triple M. Il a déclaré que les joueuses de l’équipe nationale lui rappelaient des « filles de dix ans » à cause de tous les « conflits internes et les problèmes d’amitié », rapporte la BBC.…

RA pour SOFOOT.com