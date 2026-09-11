 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un homme se fait passer pour un coach d'un club de septième division anglaise
information fournie par So Foot 11/09/2026 à 18:28
Ajouter Boursorama à vos sources

Un homme se fait passer pour un coach d'un club de septième division anglaise

Un homme se fait passer pour un coach d'un club de septième division anglaise

Quand ? Comment ? Et surtout : pourquoi ! Un homme a décidé de s’amuser en Angleterre, et de se faire passer pour le coach de Gainsborough Trinity FC, Russ Wilcox, club de septième division anglaise . Visiblement en pleine crise existentielle, l’accusé passe des appels à de nombreux joueurs amateurs d’Angleterre, au nom du « vrai » coach et leur propose un contrat tout frais. Dans son communiqué, le club confirme que le filou « a approché des joueurs concernant des transferts potentiels et des offres salariales ».

« Franchement, trouvez-vous une vie »

Matt Boles, directeur général du club a appelé l’homme à se « trouver une vie » et confirme avoir alerté la fédération anglaise de football pour espérer obtenir des comptes auprès de ce British mythomane.…

ABS pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Premier League, gourmande de joueurs de Ligue 1
    La Premier League, gourmande de joueurs de Ligue 1
    information fournie par So Foot 11.09.2026 20:46 

    Les pieds plus gros que le ventre. Si la Ligain se fait dépouiller de ses talents, la Premier League y est pour quelque chose. L’Equipe révèle à partir d’une base de donnée que 235 bonhommes de L1 ont plié bagage pour le Royaume-Uni. Le championnat anglais a claqué ... Lire la suite

  • On connaît les peines des auteurs du home-jacking de Gianluigi Donnarumma
    On connaît les peines des auteurs du home-jacking de Gianluigi Donnarumma
    information fournie par So Foot 11.09.2026 20:20 

    Du ferme, comme dirait La Fouine. Comme le rapporte Le Figaro , le procureur de la République de Paris a tranché quant au sort réservé aux auteurs du home-jacking dont ont été victimes Gianluigi Donnarumma et sa fiancée Alessia Elefante . Les peines vont de quatre ... Lire la suite

  • Les compos de Rennes-Marseille sont là !
    Les compos de Rennes-Marseille sont là !
    information fournie par So Foot 11.09.2026 20:01 

    Choc des extrêmes. Alors que tout semble aller comme sur des roulettes pour le Stade rennais , la victoire est plus qu’impérative pour l’OM. Pour autant, Franck Haise ne compte pas faire de cadeau aux visiteurs, quitte à les goinfrer de galettes. L’ancien tachnicien ... Lire la suite

  • Lamine Camara a tourné la page du mercato
    Lamine Camara a tourné la page du mercato
    information fournie par So Foot 11.09.2026 18:31 

    Faux départ. Très proche de signer à Chelsea durant les dernières heures du mercato, Lamine Camara est finalement resté accroché au Rocher . Pour le milieu de 22 ans, pas d’amertume. « C’est vrai que c’était un moment un peu mouvementé et difficile. Mais après, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank