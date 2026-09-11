Un homme se fait passer pour un coach d'un club de septième division anglaise

Quand ? Comment ? Et surtout : pourquoi ! Un homme a décidé de s’amuser en Angleterre, et de se faire passer pour le coach de Gainsborough Trinity FC, Russ Wilcox, club de septième division anglaise . Visiblement en pleine crise existentielle, l’accusé passe des appels à de nombreux joueurs amateurs d’Angleterre, au nom du « vrai » coach et leur propose un contrat tout frais. Dans son communiqué, le club confirme que le filou « a approché des joueurs concernant des transferts potentiels et des offres salariales ».

« Franchement, trouvez-vous une vie »

Matt Boles, directeur général du club a appelé l’homme à se « trouver une vie » et confirme avoir alerté la fédération anglaise de football pour espérer obtenir des comptes auprès de ce British mythomane.…

ABS pour SOFOOT.com