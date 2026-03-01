Un homme de 28 ans est mort à Marseille avant le choc entre l’OM et l’OL

Drame à Marseille. Venu à Marseille pour assister au choc entre l’OM et l’OL, un jeune Isérois de 28 ans a perdu la vie ce dimanche après une chute depuis le premier étage de l’appartement qu’il avait loué pour l’occasion. Il était venu dans la cité phocéenne avec deux amis pour se rendre au Vélodrome, ce dimanche soir.

Selon La Provence , qui relaie les premiers éléments de l’enquête de police, la victime aurait chuté dans la nuit après une soirée arrosée. Les marins-pompiers auraient été appelés sur place aux alentours de 22h50, sans pouvoir réanimer le jeune homme, en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours.…

TB pour SOFOOT.com