 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un homme de 28 ans est mort à Marseille avant le choc entre l’OM et l’OL
information fournie par So Foot 01/03/2026 à 22:21

Un homme de 28 ans est mort à Marseille avant le choc entre l’OM et l’OL

Un homme de 28 ans est mort à Marseille avant le choc entre l’OM et l’OL

Drame à Marseille. Venu à Marseille pour assister au choc entre l’OM et l’OL, un jeune Isérois de 28 ans a perdu la vie ce dimanche après une chute depuis le premier étage de l’appartement qu’il avait loué pour l’occasion. Il était venu dans la cité phocéenne avec deux amis pour se rendre au Vélodrome, ce dimanche soir.

Selon La Provence , qui relaie les premiers éléments de l’enquête de police, la victime aurait chuté dans la nuit après une soirée arrosée. Les marins-pompiers auraient été appelés sur place aux alentours de 22h50, sans pouvoir réanimer le jeune homme, en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Paulo Fonseca ne voulait pas se présenter devant les journalistes après la défaite de l'OL
    Paulo Fonseca ne voulait pas se présenter devant les journalistes après la défaite de l'OL
    information fournie par So Foot 01.03.2026 23:44 

    Pas de tête contre tête avec l’abitre, cette fois. Très remonté contre M. Brisard et son arbitrage lors de la victoire de l’OM face à son OL, Paulo Fonseca était en colère après la rencontre. « Je dois dire que je suis ici parce que j’ai beaucoup de respect pour ... Lire la suite

  • Grâce à un doublé d'Aubameyang, l'OM s'adjuge l'Olympico
    Grâce à un doublé d'Aubameyang, l'OM s'adjuge l'Olympico
    information fournie par So Foot 01.03.2026 22:57 

    Au bout d'une nuit aussi folle qu'imprévisible, Pierre-Emerick Aubameyang a permis à l'OM de battre l'OL grâce à un doublé tardif (3-2). De quoi pimenter encore un peu plus le sprint final de la course au podium et raviver la flamme marseillaise. Marseille 3-2 ... Lire la suite

  • La Juve arrache un nul dingue à Rome
    La Juve arrache un nul dingue à Rome
    information fournie par So Foot 01.03.2026 22:53 

    AS Rome 3-3 Juventus Buts : Wesley (39 e ), Ndicka (54 e ) et Malen (65 e ) pour les Giallorossi // Conceição (48 e ), Boga (79 e ) et Gatti (90 e +3) pour les Bianconeri Un finish de folie ! Dans ce choc décisif pour ne pas être distancé dans la course à la Ligue ... Lire la suite

  • Antoine Kombouaré a récupéré une équipe du Paris FC « traumatisée »
    Antoine Kombouaré a récupéré une équipe du Paris FC « traumatisée »
    information fournie par So Foot 01.03.2026 22:41 

    Le Sauveur est arrivé. Pour la première d’Antoine Kombouaré sur le banc , le Paris FC a renoué avec la victoire contre Nice. Un soulagement pour le promu, qui repousse l’AJ Auxerre, barragiste, à huit longueurs à l’issue de cette 24 e journée. Une manière, surtout, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank