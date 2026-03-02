L'OM et l'espoir d'un acte fondateur

Alors que tout semblait perdu après plusieurs semaines très difficiles, l'OM a repris vie en renversant l'OL à l'issue d'un choc en haute altitude. Suffisant pour faire renaître l'espoir d'une fin de saison excitante. Un sentiment durable, cette fois ?

Et si dans quelques mois, au moment de raconter comment tout a commencé pour Habib Beye, ces images restaient comme un soir fondateur dans son histoire sur le banc de l’Olympique de Marseille ? Celles d’une joie intense sur la pelouse, absolument pas contenue après avoir vu son équipe renverser l’OL pour sa grande première au Vélodrome dans la peau de l’entraîneur. « C’est plus d’émotions [qu’en tant que joueur] parce que c’est beaucoup de pression. Quand je suis arrivé ici en tant que joueur, tu te concentres sur toi et ta prestation , confiera-t-il quelques instants plus tard à Ligue 1+. Là, l’état des lieux est sur tout un club, un groupe, des gens qui vous donnent beaucoup d’énergie pour être le plus performant possible. » Dans les cordes ces dernières semaines, jusqu’au départ de Pablo Longoria moins de 24 heures avant ce rendez-vous de la plus haute importance, voilà que la Canebière retrouve le sourire. Mais cela peut-il durer ?

On lâche rien !

Côté pile, une entame manquée avec au passage une nouvelle erreur défensive et un déchet offensif trop grand pour concrétiser de bonnes intentions. Côté face en revanche, une équipe qui n’a jamais dévié de son plan de jeu ni baissé la tête malgré les éléments contraires. Au point d’être récompensée de son abnégation par deux hommes qui n’avaient pas la tronche de héros à la lecture de leurs prestations récentes : Igor Paixão et Pierre-Emerick Aubameyang. Deux symboles d’un sort qui a finalement décidé de sourire à l’OM jusque dans ce satané temps additionnel, si souvent fatidique cette saison. « On a mis les ingrédients pour aller la chercher, notamment au mental , savourait le double buteur auprès de Ligue 1+ au coup de sifflet final. Le fait de partir en stage nous a donné cette force de travailler en groupe, faire les efforts. On a vu qu’on pouvait les avoir à l’usure. » …

Par Tom Binet pour SOFOOT.com