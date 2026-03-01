 Aller au contenu principal
Paulo Fonseca ne voulait pas se présenter devant les journalistes après la défaite de l'OL
01/03/2026

Pas de tête contre tête avec l’abitre, cette fois. Très remonté contre M. Brisard et son arbitrage lors de la victoire de l’OM face à son OL, Paulo Fonseca était en colère après la rencontre. « Je dois dire que je suis ici parce que j’ai beaucoup de respect pour votre travail et les personnes qui aiment le foot. Mais je n’ai pas envie d’être ici , a-t-il tout d’abord balancé sur Ligue1+. Parce que j’ai été sanctionné neuf mois sans pouvoir parler. Je ne veux pas parler. Ce que je retiens ? C’est que la meilleure équipe a perdu, l’équipe qui a mieux joué aujourd’hui, qui s’est créé des occasions. Une injustice ? Totalement. »

"La meilleure équipe a perdu." C'est un Paulo Fonseca extrêmement frustré qui s'est présenté au micro de @MarinaLorenzo_. #OMOL pic.twitter.com/gICjNMa6sL…


A lire aussi

  • Grâce à un doublé d'Aubameyang, l'OM s'adjuge l'Olympico
    Grâce à un doublé d'Aubameyang, l'OM s'adjuge l'Olympico
    information fournie par So Foot 01.03.2026 22:57 

    Au bout d'une nuit aussi folle qu'imprévisible, Pierre-Emerick Aubameyang a permis à l'OM de battre l'OL grâce à un doublé tardif (3-2). De quoi pimenter encore un peu plus le sprint final de la course au podium et raviver la flamme marseillaise. Marseille 3-2 ... Lire la suite

  • La Juve arrache un nul dingue à Rome
    La Juve arrache un nul dingue à Rome
    information fournie par So Foot 01.03.2026 22:53 

    AS Rome 3-3 Juventus Buts : Wesley (39 e ), Ndicka (54 e ) et Malen (65 e ) pour les Giallorossi // Conceição (48 e ), Boga (79 e ) et Gatti (90 e +3) pour les Bianconeri Un finish de folie ! Dans ce choc décisif pour ne pas être distancé dans la course à la Ligue ... Lire la suite

  • Antoine Kombouaré a récupéré une équipe du Paris FC « traumatisée »
    Antoine Kombouaré a récupéré une équipe du Paris FC « traumatisée »
    information fournie par So Foot 01.03.2026 22:41 

    Le Sauveur est arrivé. Pour la première d’Antoine Kombouaré sur le banc , le Paris FC a renoué avec la victoire contre Nice. Un soulagement pour le promu, qui repousse l’AJ Auxerre, barragiste, à huit longueurs à l’issue de cette 24 e journée. Une manière, surtout, ... Lire la suite

  • « Je préfère être dans le sous-sol, j’y suis plus rassuré », raconte Rémy Vercoutre, exilé à Dubaï
    « Je préfère être dans le sous-sol, j’y suis plus rassuré », raconte Rémy Vercoutre, exilé à Dubaï
    information fournie par So Foot 01.03.2026 22:39 

    Entraîneur des gardiens à Al-Wasl, Rémy Vercoutre se trouve actuellement à Dubaï, zone à risque depuis plusieurs heures en raison des missiles lancés au Moyen-Orient. Consultant pour Ligue 1+, il s’est confié sur ses dernières heures, loin d’être pleinement sereines. ... Lire la suite

