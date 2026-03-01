Paulo Fonseca ne voulait pas se présenter devant les journalistes après la défaite de l'OL

Pas de tête contre tête avec l’abitre, cette fois. Très remonté contre M. Brisard et son arbitrage lors de la victoire de l’OM face à son OL, Paulo Fonseca était en colère après la rencontre. « Je dois dire que je suis ici parce que j’ai beaucoup de respect pour votre travail et les personnes qui aiment le foot. Mais je n’ai pas envie d’être ici , a-t-il tout d’abord balancé sur Ligue1+. Parce que j’ai été sanctionné neuf mois sans pouvoir parler. Je ne veux pas parler. Ce que je retiens ? C’est que la meilleure équipe a perdu, l’équipe qui a mieux joué aujourd’hui, qui s’est créé des occasions. Une injustice ? Totalement. »

"La meilleure équipe a perdu." C'est un Paulo Fonseca extrêmement frustré qui s'est présenté au micro de @MarinaLorenzo_. #OMOL pic.twitter.com/gICjNMa6sL…

TB pour SOFOOT.com