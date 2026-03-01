Grâce à un doublé d'Aubameyang, l'OM s'adjuge l'Olympico

Au bout d'une nuit aussi folle qu'imprévisible, Pierre-Emerick Aubameyang a permis à l'OM de battre l'OL grâce à un doublé tardif (3-2). De quoi pimenter encore un peu plus le sprint final de la course au podium et raviver la flamme marseillaise.

Marseille 3-2 Lyon

Buts : Paixão (52 e ) et Aubameyang (81 e et 90 e +1) pour l’OM // Tolisso (3 e ) et Himbert (76 e ) pour l’OL

De retour de leur semaine sous le soleil de Marbella, les Marseillais recevaient les Lyonnais ce dimanche soir pour la première d’Habib Beye au Vélodrome dans son nouveau costume. Un Olympico aux allures de dernière chance dans la conquête du podium pour l’OM, et d’opportunité en or de plier l’affaire pour l’OL. Au bout du bout, les Phocéens sont sortis vainqueurs d’une bataille de tous les instants, grâce à deux buts en fin de partie signés Pierre-Emerick Aubameyang (3-2).…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com