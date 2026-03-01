La Juve arrache un nul dingue à Rome

AS Rome 3-3 Juventus

Buts : Wesley (39 e ), Ndicka (54 e ) et Malen (65 e ) pour les Giallorossi // Conceição (48 e ), Boga (79 e ) et Gatti (90 e +3) pour les Bianconeri

Un finish de folie ! Dans ce choc décisif pour ne pas être distancé dans la course à la Ligue des champions, la Juventus n’a pas rendu les armes pour ramener un point de Rome (3-3) . Pourtant, le premier pétard de la soirée nous est offert par Wesley qui, d’un enroulé parfaitement ajusté, débloque le tableau d’affichage juste avant la pause (1-0, 39 e ) .…

TB pour SOFOOT.com