João Neves est fan de handball
Ça ne se voit pas dans son jeu, pourtant. Vous avez raté la victoire du C’Chartres Métropole Handball contre l’Élite Val-d’Oise (18-25) au premier tour de Coupe de France de handball ? Ce n’est pas le cas de João Neves.
Un passé d’ancien handballeur
Incognito dans les tribunes d’Eaubonne, le milieu de terrain du PSG était bien attentif à ce match puisqu’il n’est autre que le cousin d’André Garcias José , demi-centre de Chartres, selon L’Équipe .…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer