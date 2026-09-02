João Neves est fan de handball

Ça ne se voit pas dans son jeu, pourtant. Vous avez raté la victoire du C’Chartres Métropole Handball contre l’Élite Val-d’Oise (18-25) au premier tour de Coupe de France de handball ? Ce n’est pas le cas de João Neves.

Un passé d’ancien handballeur

Incognito dans les tribunes d’Eaubonne, le milieu de terrain du PSG était bien attentif à ce match puisqu’il n’est autre que le cousin d’André Garcias José , demi-centre de Chartres, selon L’Équipe .…

EL pour SOFOOT.com