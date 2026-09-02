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João Neves est fan de handball
information fournie par So Foot 02/09/2026 à 20:21
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João Neves est fan de handball

João Neves est fan de handball

Ça ne se voit pas dans son jeu, pourtant. Vous avez raté la victoire du C’Chartres Métropole Handball contre l’Élite Val-d’Oise (18-25) au premier tour de Coupe de France de handball ? Ce n’est pas le cas de João Neves.

Un passé d’ancien handballeur

Incognito dans les tribunes d’Eaubonne, le milieu de terrain du PSG était bien attentif à ce match puisqu’il n’est autre que le cousin d’André Garcias José , demi-centre de Chartres, selon L’Équipe .…

EL pour SOFOOT.com

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