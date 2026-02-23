 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un hommage à Quentin Deranque au cœur de la bagarre entre ultras à la Meinau
information fournie par So Foot 23/02/2026 à 12:50

Un hommage à Quentin Deranque au cœur de la bagarre entre ultras à la Meinau

Un hommage à Quentin Deranque au cœur de la bagarre entre ultras à la Meinau

Pendant qu’on fait des minutes de silence à l’Assemblée nationale, en tribune on se castagne. En marge de la victoire de Strasbourg contre Lyon dimanche soir, une bagarre a éclaté au sein de la tribune Ouest de la Meinau entre des groupes de supporters : les Ultra Boys 90 et les Strasbourg Offender, un groupe hooligan classé à l’extrême droite.

À l’origine de ces affrontements, le déploiement par un petit groupe des Strasbourg Offender de banderoles « Quentin présent » et « FCK AFA » . Une référence plus que directe à l’affaire qui a ébranlé la France ces derniers jours suite au décès de Quentin Deranque , militant d’extrême droite, lors d’affrontement face à un collectif antifasciste le 14 février à Lyon.…

AR pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Advocaat dit ciao à Curaçao
    Advocaat dit ciao à Curaçao
    information fournie par So Foot 23.02.2026 14:21 

    La famille avant le football. Comme l’a annoncé ce lundi la fédération de football de Curaçao, le Néerlandais Dick Advocaat quitte son poste de sélectionneur national de l’état insulaire . Advocaat était devenu sélectionneur de la Blauwe Familie il y a deux ans ... Lire la suite

  • Inscris ton équipe à notre tournoi foot (bien) amateur en Mayenne !
    Inscris ton équipe à notre tournoi foot (bien) amateur en Mayenne !
    information fournie par So Foot 23.02.2026 13:37 

    Les ambassadrices et ambassadeurs du football vrai peuvent déjà cocher la date. Le Vrai Foot Day, journée et média hommage au foot amateur de So Foot , est heureux de vous annoncer la 5 e édition de son tournoi de sixte itinérant : le « Vert Foot Day » , avec 16 ... Lire la suite

  • Les présidents des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke (g) etProvence-Alpes-Côte d’Azur, Renaud Muselier, hôtes des Jeux d'hiver 2030, lors de la cérémonie de clôture de JO de Milan Cortina, le 23 février 2026 à Vérone ( AFP / Stefano RELLANDINI )
    Les JO-2026, un observatoire précieux pour préparer les Alpes 2030
    information fournie par AFP 23.02.2026 13:08 

    Transports, infrastructures mais aussi ambiance: les JO-2026 de Milan Cortina ont été un véritable laboratoire pour les organisateurs des Jeux 2030 dans les Alpes françaises, qui vont être confrontés aux mêmes défis logistiques entre des sites olympiques distants ... Lire la suite

  • Pourquoi la relation entre Joan Laporta et Lionel Messi s'est dégradée
    Pourquoi la relation entre Joan Laporta et Lionel Messi s'est dégradée
    information fournie par So Foot 23.02.2026 13:06 

    Ne pas forcer avec son ex, conseil de pro. Dans un entretien accordé à Catalunya Radio, Joan Laporta a annoncé que sa relation avec Lionel Messi était loin d’être fusionnelle . En effet, le président du FC Barcelone, candidat à sa propre succession, semble regretter ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank