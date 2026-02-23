Un hommage à Quentin Deranque au cœur de la bagarre entre ultras à la Meinau

Pendant qu’on fait des minutes de silence à l’Assemblée nationale, en tribune on se castagne. En marge de la victoire de Strasbourg contre Lyon dimanche soir, une bagarre a éclaté au sein de la tribune Ouest de la Meinau entre des groupes de supporters : les Ultra Boys 90 et les Strasbourg Offender, un groupe hooligan classé à l’extrême droite.

À l’origine de ces affrontements, le déploiement par un petit groupe des Strasbourg Offender de banderoles « Quentin présent » et « FCK AFA » . Une référence plus que directe à l’affaire qui a ébranlé la France ces derniers jours suite au décès de Quentin Deranque , militant d’extrême droite, lors d’affrontement face à un collectif antifasciste le 14 février à Lyon.…

