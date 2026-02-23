 Aller au contenu principal
Advocaat dit ciao à Curaçao
information fournie par So Foot 23/02/2026 à 14:21

Advocaat dit ciao à Curaçao

Advocaat dit ciao à Curaçao

La famille avant le football. Comme l’a annoncé ce lundi la fédération de football de Curaçao, le Néerlandais Dick Advocaat quitte son poste de sélectionneur national de l’état insulaire .

Advocaat était devenu sélectionneur de la Blauwe Familie il y a deux ans et a conduit l’équipe nationale vers sa toute première qualification pour une Coupe du monde . La raison de sa démission est liée aux problèmes de santé de sa fille. Dans une publication Instagram de la fédération, l’entraîneur de 78 ans explique sa décision en ces termes : « J’ai toujours dit que la famille passe avant le football. »

JE pour SOFOOT.com

Sport
