Advocaat dit ciao à Curaçao
La famille avant le football. Comme l’a annoncé ce lundi la fédération de football de Curaçao, le Néerlandais Dick Advocaat quitte son poste de sélectionneur national de l’état insulaire .
Advocaat était devenu sélectionneur de la Blauwe Familie il y a deux ans et a conduit l’équipe nationale vers sa toute première qualification pour une Coupe du monde . La raison de sa démission est liée aux problèmes de santé de sa fille. Dans une publication Instagram de la fédération, l’entraîneur de 78 ans explique sa décision en ces termes : « J’ai toujours dit que la famille passe avant le football. » …
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer