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Un historique du Paris FC va quitter le club
information fournie par So Foot 13/05/2026 à 15:25

Un historique du Paris FC va quitter le club

Un historique du Paris FC va quitter le club

L’amour dure neuf ans. Présent au Paris FC depuis 2017, Julien Lopez a annoncé sur son compte Instagram qu’il quitterait le club à l’issue de la saison .

LB pour SOFOOT.com

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