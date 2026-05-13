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Un historique du Paris FC va quitter le club
information fournie par So Foot•13/05/2026 à 15:25
Un historique du Paris FC va quitter le club
L’amour dure neuf ans. Présent au Paris FC depuis 2017,
Julien Lopez a annoncé sur son compte Instagram qu’il quitterait le club à l’issue de la saison
.
Entre sexisme, annonce d'élections anticipées où il sera le seul candidat et aucune remise en question, Florentino Pérez a conforté (maladroitement) son autorité tout en éludant les sujets qui ont animé le Real Madrid ces dernières semaines. De quoi boucler une ...
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