Un Hazard pourrait rejoindre le RC Lens

Un Hazard peut en tromper un autre. Alors que les Lensois sont engagés dans une fin de saison excitante, les dirigeants sang et or auraient, selon le journal belge DH, trouvé leur première recrue pour la saison prochaine : Hazard .

Non, il ne s’agit pas d’Eden. La légende du LOSC n’aurait pas le toupet de rejoindre l’ennemi juré, ce qui n’est pas le cas de son frère cadet Thorgan . Le joueur d’Anderlecht quitterait donc son club, libre, afin de rejoindre le bassin minier pour un contrat de deux ans.…

TC pour SOFOOT.com