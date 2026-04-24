Pourquoi la finale de Coupe de France pourrait modifier le calendrier du barrage

Nouveau changement de programme ? L’OGC Nice a décroché sa place pour la finale de Coupe de France en s’imposant sur la pelouse de Strasbourg. Une nouvelle qui donne de l’air aux joueurs de Claude Puel, mais qui pourrait les étouffer encore un peu plus si les Niçois avaient la mauvaise idée de terminer barragistes du championnat.

La mauvaise expérience de Reims

Comme la saison passée avec le Stade de Reims, le calendrier du barrage L1/L2 pourrait être modifié, obligeant les Niçois à jongler entre leur finale et les deux matchs couperets. Un scénario qui n’avait pas réussi aux Champenois, battus en finale de Coupe de France puis relégués en Ligue 2.…

TC pour SOFOOT.com