En Argentine, un supporter prend le contrôle de la diffusion en plein match

En Argentine, un supporter prend le contrôle de la diffusion en plein match

Le fou du bus a laissé ses pulsions l’envahir. L’Argentine est un pays de taré et en voici un nouvel épisode . Alors que les téléspectateurs de TyC Sports profitaient d’un délicieux Acassuso-Gimnasia La Plata en coupe nationale, un petit malin dans les tribunes a décidé de changer la routine . En pleine contre attaque des visiteurs, voilà que la caméra latérale arrête de suivre le ballon , avant de se mettre à trembler.

En el partido entre Gimnasia y Acassuso uno de los hinchas agarró la cámara y tuvieron que poner una toma al ras del pasto porque no se la podían sacar Lo que acaba de pasar en la Copa Argentina no tiene sentido, no doy más de la risa pic.twitter.com/apa6VtjFv8…

JF pour SOFOOT.com