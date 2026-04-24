Pour Waldemar Kita, les entraîneurs « vous prennent en otage »

Kita contre attaque. Alors que l e FC Nantes est plus que jamais en danger dans l’élite , son président et propriétaire, Waldemar Kita, a pris la parole pour Eurosport , pour retracer ses années nantaises et défendre son bilan. Dans un entretien déroutant , l’homme d’affaires se penche notamment sur sa relation tumultueuse avec les entraîneurs, avec qui il jure ne pas avoir de problème .

« J’ai des problèmes avec des gens qui ne sont pas perfectionnistes », précise-t-il tout de même, avant de finalement, bien envoyer le tir : « Entraîneur, c’est un métier à part, ils vous prennent en otage. Avec eux, vous n’êtes plus président, vous n’êtes plus rien . »…

JF pour SOFOOT.com