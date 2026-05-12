Un Gunner forfait pour la finale face au PSG

Les Gunners tirent à Blanc. À un peu moins de trois semaines de la finale de Ligue des champions, Mikel Arteta va déjà être confronté à un premier casse-tête . Sorti sur blessure à la demi-heure de jeu lors du court succès d’Arsenal face à West Ham ce dimanche (0-1), Ben White devrait manquer le match face au PSG le 30 mai prochain .

L’hécatombe à droite

Touché au ligament du genou droit, l’international anglais devrait manquer toute la fin de saison avec le club du nord de Londres. Il est même « peu probable qu’il soit apte » pour le Mondial avec les Three Lions , selon The Athletic . Un vrai coup dur pour Arsenal, qui doit déjà faire sans son autre latéral droit Jurriën Timber , lui aussi blessé et porté disparu depuis le 14 mars dernier.…

VM pour SOFOOT.com