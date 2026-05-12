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Le derby romain a été reprogrammé à cause du Master
information fournie par So Foot 12/05/2026 à 17:40

Le derby romain a été reprogrammé à cause du Master

Le derby romain a été reprogrammé à cause du Master

Ils peuvent pas, y a tennis ! Prévu initialement ce dimanche (12 h 30), le derby de la Ville éternelle est reporté à ce lundi soir (20h45) en raison de la finale du Masters 1000 de tennis , prévue dimanche également en terre romaine, tournoi que le héros local Jannik Sinner va tenter de remporter pour la première fois.

La sécurité avant tout

C’est la préfecture de Rome qui a communiqué cette décision de reprogrammer le match : « Au nom de la gestion de l’ordre public et de la mobilité urbaine concomitamment à un évènement de portée mondiale tel que les Internationaux d’Italie de tennis, en cours au Foro Italico […], le match de football AS Rome-Lazio se disputera le 18 mai à 20h45. »

EM pour SOFOOT.com

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