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Les 26 Suédois qui iront conquérir l'Amérique sont identifiés
information fournie par So Foot 12/05/2026 à 18:23

Les 26 Suédois qui iront conquérir l'Amérique sont identifiés

Les 26 Suédois qui iront conquérir l'Amérique sont identifiés

Feront-ils mieux que leurs aînés de 1994 ? Graham Potter vient d’annoncer la liste des 26 rescapés suédois qui prendront la route de l’Amérique du nord cet été. Alexander Isak est bien présent, tout comme Viktor Gyökeres, Anthony Elanga, Lucas Bergvall et l’ancien lillois Gabriel Gudmundsson. Les hommes de Potter disputeront avant ça deux matchs de préparation face à la Norvège et la Grèce puis ils mettront le cap sur Guadalajara pour affronter la Tunisie le 15 juin , en ouverture de leur tournoi.

Dags för en ny mästerskapssommar på andra sidan Atlanten 🧳#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yg7GFCtt4A…

TC pour SOFOOT.com

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