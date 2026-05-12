Belgique ou Espagne : Matías Fernández-Pardo a choisi sa nationalité sportive
Un attaquant belge du LOSC entraîné par Rudi Garcia ? Une impression de déjà-vu. « Je me réjouis de pouvoir désormais m’investir pleinement pour l’équipe nationale belge » , voilà les premiers mots du belgo-italo-espagnol Matías Fernández -Pardo , qui a officiellement annoncé représenter la sélection belge. Peut-être le choix le plus évident pour celui qui à 21 ans attendait l’appel de la Roja après plusieurs sélections dans les équipes jeunes des Diables rouges.
Welcome to the Red Devils, Matias. 😍 pic.twitter.com/8NkW8rf4Tm…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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