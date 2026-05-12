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Le Sénégal veut accueillir la CAN 2032
information fournie par So Foot 12/05/2026 à 19:02

Le Sénégal veut accueillir la CAN 2032

Le Sénégal veut accueillir la CAN 2032

D’autres lions volontaires. À partir de 2028, la Coupe d’Afrique des nations se tiendra tous les quatre ans. Le Sénégal souhaite être le pays hôte de l’édition 2032 . Khady Diène Gaye, la ministre sénégalaise de la Jeunesse et des Sports , a annoncé la nouvelle ce mardi : « Le Sénégal prépare son dossier de candidature pour abriter la Coupe d’Afrique des nations de football en 2032. »

🇸🇳 La ministre des Sports du Sénégal, Khady Diène Gaye, a annoncé que le pays prépare actuellement sa candidature pour accueillir la CAN 2032. Ce serait le retour de la compétition au pays de la Téranga, 40 ans après 1992. 👀 pic.twitter.com/B0XNPI7dxJ…

CT pour SOFOOT.com

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